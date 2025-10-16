PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Schiffweiler (ots)

Bereits am 26.08.2025, gegen 23:15 Uhr, ereignete sich in der Kreisstraße in Schiffweiler ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Toyota Corolla gegen ein geparktes Fahrzeug und eine Hauswand prallte. Der Fahrer des Toyotas wurde hierbei schwer verletzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer möglichen Unfallzeugin, die sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit entfernt hat. Die Frau wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Illingen in Verbindung zu setzen. Weiterhin werden noch mögliche Augenzeugen des Vorfalls gesucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

