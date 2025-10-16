PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Dreifache Täterfestnahme in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am 07.10.2025 kam es zu insgesamt drei Festnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen, aufgrund zuvor bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken angeregten Untersuchungshaftbefehlen.

Die Ermittlungsverfahren gegen die drei Beschuldigten (1x weiblich 25 Jahre, 2x männlich 21 Jahre) aus dem Raum Neunkirchen wurden wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung unter Nutzung einer Schusswaffe geführt. Umfangreiche Ermittlungen führten letztlich zu dem Erlass der vorgenannten Haftbefehle.

Im Rahmen der ebenfalls angeordneten Durchsuchungen der Wohnräume und Personen der Beschuldigten konnte durch die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Die Beschuldigten wurden am 07.10.2025 dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss den Justizvollzugsanstalten in Zweibrücken und Saarbrücken zugeführt. Die Folgeermittlungen dauern weiter an.

