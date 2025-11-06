LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Ein Opel wurde gestern Morgen infolge eines Verkehrsunfalles in der Ruhlaer Straße abgeschleppt. Zuvor touchierte die 34-jährige Fahrerin beim Rangieren auf einem Supermarktparkplatz einen Metallpoller, was dazu führte, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Personen verletzten sich nicht. (jd)
