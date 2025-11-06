PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein Opel wurde gestern Morgen infolge eines Verkehrsunfalles in der Ruhlaer Straße abgeschleppt. Zuvor touchierte die 34-jährige Fahrerin beim Rangieren auf einem Supermarktparkplatz einen Metallpoller, was dazu führte, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Personen verletzten sich nicht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Garten

    Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem Schuppen eines Gartengrundstückes in einer Kleingartenanlage in der Thöreyer Landstraße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem einen Benzinrasenmäher der Marke "Scheppach". Der Gesamtwert des Beutegutes liegt bei circa 600 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 01. November, 16.30 Uhr und gestern, 13.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Nicht versichert

    Arnstadt (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die Lessingstraße und wurde dabei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 17:00

    LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

    Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Vormittag kam es auf der B7 gegen 10.40 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer die B7 von Erfurt kommend in Richtung Gotha und missachtete offenbar das Lichtzeichen Rot der dortigen Ampelkreuzung. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Neudietendorf fahren. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 44-Jährige verstarb in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren