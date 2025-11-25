LPI-SHL: Drogen intus
Suhl (ots)
Positiv auf Cannabis schlug ein Drogenvortest am Montag gegen 10:00 Uhr bei einem 28-jährigen E-Scooter-Fahrer an. Der Mann war in der Friedrich-König-Straße in Suhl unterwegs, als Beamte des Inspektionsdienstes ihn stoppten. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.
