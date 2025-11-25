PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen intus

Suhl (ots)

Positiv auf Cannabis schlug ein Drogenvortest am Montag gegen 10:00 Uhr bei einem 28-jährigen E-Scooter-Fahrer an. Der Mann war in der Friedrich-König-Straße in Suhl unterwegs, als Beamte des Inspektionsdienstes ihn stoppten. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

