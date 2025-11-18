Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. E-Roller am Bahnhof gestohlen.

Ein 17-jähriger Detmolder meldete bei der Polizei den Diebstahl seines E-Rollers (Nova Motors). Das Fahrzeug war am Freitagmorgen (14.11.2025) gegen 7 Uhr am Bahnhof in Horn abgestellt worden. Als der Besitzer am selben Tag um 16:15 Uhr zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Das Kleinkraftrad, ein schwarzer E-Roller mit grünen Versicherungskennzeichen, war abgeschlossen und zusätzlich mit einer Lenkradsperre gesichert. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

