Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Schwerer Verkehrsunfall auf der B1.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (18.11.2025) kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B1 im Bereich der Abfahrt Kohlstädt frontal miteinander, so dass insgesamt fünf Männer Verletzungen erlitten. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 8.10 Uhr in Richtung Horn-Bad Meinberg und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit einem Seat Cupra zusammen, der mit einem 46-jährigen Fahrer sowie zwei jungen Männern (20 und 21 Jahre) aus Blomberg besetzt war. Nach ersten Erkenntnissen wurden der 46-Jährige lebensgefährlich und seine beiden Mitinsassen leicht verletzt. Inzwischen besteht für den Blomberger keine Lebensgefahr mehr. Der Mercedes-Fahrer aus Paderborn wurde schwer verletzt und sein 33-jähriger Beifahrer augenscheinlich leicht. Der Rettungsdienst brachte alle fünf Verletzten in Kliniken. Die Sperrung der B1 im Rahmen der Unfallaufnahme dauert voraussichtlich bis etwa 12 Uhr an. Vor Ort unterstützte auch ein spezielles Verkehrsunfall-Team aus Paderborn. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an: Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich dort bitte telefonisch unter (05231) 6090.

