Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 16-Jähriger bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Zeugen gesucht!

Lippe (ots)

Ein 16-jähriger Motorrollerfahrer wurde am Donnerstagabend (13.11.2025) bei einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Pideritstraße/Leopoldstraße verletzt.

Gegen 19:25 Uhr fuhr er auf der Pideritstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Leopoldstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr auf der Leopoldstraße ein Auto von links in die Kreuzung ein und nahm dem Rollerfahrer nach bisherigem Kenntnisstand die Vorfahrt. Der 16-Jährige musste eine Vollbremsung machen, bei der er stürzte. Der Fahrzeugführer in dem silbernen Auto setzte seine Fahrt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fort. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt und zeigte die Unfallflucht auf der Lemgoer Polizeiwache an. Am Roller entstand ein Sachschaden von geschätzt 200 Euro.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf das silberne Fahrzeug und die Person am Steuer geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

