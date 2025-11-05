Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511015

Bild-Infos

Download

Haan / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

Am Dienstag, 4. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16:45 und 17:15 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Senioren-Parks an der Düsseldorfer Straße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Sonntag, 2. November 2025, gegen 18:30 Uhr, bis Montag, 3. November 2025, gegen 20 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Winkel" in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell