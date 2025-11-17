POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach E-Bike-Diebstahl.
Lippe (ots)
Am 04. August 2025 stahl ein Unbekannter ein E-Bike im Wert von etwa 8000 Euro von einem Grundstück in der Buschortstraße. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Flyer, Modell Goroc TR:X in der Farbe gelb. Dabei wurde der Mann videografiert.
Ein Bild des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/186318
Wer Angaben zur Identität des Diebes machen kann, meldet sich bittet telefonisch beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
