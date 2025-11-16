Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrer fährt betrunken und leistet Widerstand.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (15.11.2025) gegen 19:00 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Detmold die Heidenoldendorfer Straße. Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie ein 29jähriger Detmolder mit seinem E-Scooter die Straße überquerte und hierbei ohne erkennbaren Grund auf der Fahrbahn stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Scooter-Fahrer alkoholisiert war und offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Als er zur Blutprobe der Polizeiwache zugeführt werden sollte, widersetzte er sich und versuchte zu fliehen. Er konnte zu Boden gebracht werden, wo er sich weiter gegen die Maßnahmen sträubte. Die Gegenwehr brachte dem renitenten Mann außer einer zusätzlichen Strafanzeige nichts ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde bei ihm eine Tüte aufgefunden, in der sich vermutlich Betäubungsmittel befanden. Auf den Detmolder kommt ein umfangreiches Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell