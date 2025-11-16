PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrer fährt betrunken und leistet Widerstand.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (15.11.2025) gegen 19:00 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Detmold die Heidenoldendorfer Straße. Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie ein 29jähriger Detmolder mit seinem E-Scooter die Straße überquerte und hierbei ohne erkennbaren Grund auf der Fahrbahn stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Scooter-Fahrer alkoholisiert war und offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Als er zur Blutprobe der Polizeiwache zugeführt werden sollte, widersetzte er sich und versuchte zu fliehen. Er konnte zu Boden gebracht werden, wo er sich weiter gegen die Maßnahmen sträubte. Die Gegenwehr brachte dem renitenten Mann außer einer zusätzlichen Strafanzeige nichts ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde bei ihm eine Tüte aufgefunden, in der sich vermutlich Betäubungsmittel befanden. Auf den Detmolder kommt ein umfangreiches Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 10:49

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Zusammenstoß mit Personenschaden im Kreuzungsbereich.

    Lippe (ots) - Eine 56jährige Seat- Fahrerin aus Bad Schwartau war mit ihrem Pkw am Samstagmorgen (15.11.2025) um 07:45 Uhr auf der B 239 aus Lage kommend in Richtung Herford unterwegs. An der Kreuzung "Am Zubringer/ Dorfstraße" missachtete sie nach Zeugenaussagen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Dies führte zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes Vito ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:48

    POL-LIP: Detmold. Beim Linksabbiegen Pedelec-Fahrerin übersehen.

    Lippe (ots) - Leichte Verletzungen zog sich eine 24jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Samstagmorgen (15.11.2025) um 07:25 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz ereignete. Die Detmolderin befuhr den Willy-Brandt-Platz an der dortigen Querungshilfe in Fahrtrichtung Wall. Zeitgleich beabsichtigte ein 46jährige, ebenfalls aus Detmold stammender ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:47

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Pkw-Führerin nach Auffahrunfall leicht verletzt.

    Lippe (ots) - Am Freitag (14.11.2025) gegen 16:40 Uhr befuhr eine 48jährige Bad Salzuflerin mit ihrem Mercedes die Herforder Straße in Richtung Herford. In Höhe eines Supermarktes musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 49jähriger, ebenfalls aus Bad Salzuflen, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem LKW der Marke Dodge auf den Mercedes auf. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren