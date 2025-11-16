PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Beim Linksabbiegen Pedelec-Fahrerin übersehen.

Lippe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 24jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Samstagmorgen (15.11.2025) um 07:25 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz ereignete. Die Detmolderin befuhr den Willy-Brandt-Platz an der dortigen Querungshilfe in Fahrtrichtung Wall. Zeitgleich beabsichtigte ein 46jährige, ebenfalls aus Detmold stammender Mercedes- Fahrer aus Richtung Neustadt kommend nach links in Fahrtrichtung Paulinenstraße abzubiegen. Er übersah bei noch herrschender Dämmerung die Radfahrerin, welche bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

