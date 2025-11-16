Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen und Lemgo. Einbrüche in Firmengebäude.

Lippe (ots)

(RP) In der Nacht vom Freitag auf Samstag (ca. 19:00 Uhr bis 06:00 Uhr) versuchten unbekannte Täter in mehrere Firmengebäude einzudringen. In Lemgo- Lieme am Lehbrinksweg waren die Täter dabei erfolgreich und entwendeten hochwertige Zerspanungswerkzeuge.

In Bad Salzuflen, an der Industriestraße wurden ebenfalls Werkzeuge und Metallteile aus einer örtlich ansässigen Firma entwendet. Zuvor brachen die Täter eine Tür auf und durchsuchten Schränke und andere Behältnisse. Der Abtransport des Diebesgutes könnte mittels eines Fahrzeuges erfolgt sein.

In Bad Salzuflen / Lockhausen, in der Sölterstraße, blieb es beim Einbruchsversuch. Es wurde hierbei zwar ein Fenster aufgehebelt, entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts.

Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

