Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Betrug zum Nachteil älterer Menschen.

Lippe (ots)

(RP) Am Freitag, den 14.11.2025, wurde ein 73 Jahre alter Lemgoer im Rahmen von mehreren Anrufen um eine fünfstellige Summe betrogen. Die Anrufer gaben sich hierbei als Mitarbeiter eines Bankinstitutes aus und forderten mehrere Überweisungen zum Zwecke einer Verifizierung an. Diese wurden durch den Geschädigten auch getätigt. Die Polizei weist vor diesem Hintergrund darauf hin, am Telefon stets Misstrauisch zu sein und auf Geldforderungen oder Überweisungsforderungen nicht einzugehen.

