Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Jugendliche brechen in Gebäude der Lebenshilfe ein.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (12.11.2025, 18:50 Uhr) drangen zwei unbekannte Jugendliche in das Gebäude der Lebenshilfe Herford an der Bunsenstraße ein. Nachdem sie von Mitarbeitenden angesprochen wurden, flüchteten beide zu Fuß über eine Wiese in Richtung eines angrenzenden Feldes. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, beide etwa 1,70 bis 1,80 m groß, trugen Kapuzen, eine dunkle und eine helle Jogginghose sowie Winterjacken. Das Kriminalkommissariat 6 ermittelt wegen versuchten besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090.

