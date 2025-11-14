PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Jugendliche brechen in Gebäude der Lebenshilfe ein.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (12.11.2025, 18:50 Uhr) drangen zwei unbekannte Jugendliche in das Gebäude der Lebenshilfe Herford an der Bunsenstraße ein. Nachdem sie von Mitarbeitenden angesprochen wurden, flüchteten beide zu Fuß über eine Wiese in Richtung eines angrenzenden Feldes. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, beide etwa 1,70 bis 1,80 m groß, trugen Kapuzen, eine dunkle und eine helle Jogginghose sowie Winterjacken. Das Kriminalkommissariat 6 ermittelt wegen versuchten besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 14.11.2025 – 12:04

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Pfefferspray-Angriff auf Autofahrer.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (12.11.2025, 19:20 Uhr) griffen zwei unbekannte Männer einen 43-jährigen Lemgoer an, der in seinem Auto auf der Steinstraße in Schötmar saß. Während einer der Täter den Mann in unbekannter Sprache ansprach, sprühte der andere ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der Geschädigte konnte die Fahrzeugtür schließen, woraufhin die beiden ...

  • 14.11.2025 – 10:01

    POL-LIP: Kalletal. 17-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallbeteiligter fährt davon.

    Lippe (ots) - Am Dienstagabend (11.11.2025) fuhren zwei Jugendliche auf der Straße im Kuhlenkamp auf einem Leichtkraftrad. Gegen 18:55 Uhr kam ihnen an einer Stelle mit schmaler Fahrbahn ein gelber Fiat Panda entgegen, der nach rechts fuhr und sie augenscheinlich vorbeilassen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Wagen wieder auf die Fahrbahn auf, als das ...

