Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg/Steinheim. Zwei Fahrzeuge überfahren auf der Fahrbahn liegenden Auspuff - Polizei sucht Besitzer.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.55 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 252 zwischen Blomberg und Steinheim, kurz vor dem Kreisverkehr bei Steinheim, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Zwei Pkw, die hintereinander von Blomberg in Richtung Steinheim unterwegs waren, überfuhren einen Auspuff, der auf der Fahrbahn lag. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Besitzer des verlorenen Auspuffs. Hinweise darauf, von welchem Fahrzeug das Teil stammen könnte oder wer es verloren haben könnte, nimmt die Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell