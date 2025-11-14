Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. 17-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallbeteiligter fährt davon.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (11.11.2025) fuhren zwei Jugendliche auf der Straße im Kuhlenkamp auf einem Leichtkraftrad. Gegen 18:55 Uhr kam ihnen an einer Stelle mit schmaler Fahrbahn ein gelber Fiat Panda entgegen, der nach rechts fuhr und sie augenscheinlich vorbeilassen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Wagen wieder auf die Fahrbahn auf, als das Zweirad auf gleicher Höhe war. Die 16-Jährige Fahrerin wich daraufhin aus, ihr Motorrad rutschte weg und sie stürzten. Die 17-Jährige Sozia wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Der Fahrer des Fiat Panda stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand der Jugendlichen, half auch, das Zweirad wieder aufzustellen. Anschließend fuhr er jedoch davon, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es soll sich um einen Mann im Alter von etwa 60 bis 70 Jahren handeln, ca. 1,75 m groß, korpulent und mit kurzen weißen Haaren.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den Unfallbeteiligten geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell