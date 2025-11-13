Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Drei Vermummte dringen in Wohnung ein.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (11.11.2025, 19:50 Uhr) versuchten drei unbekannte Männer in eine Wohnung an der Nordstraße einzudringen. Die 61-jährige Bewohnerin und eine 53-jährige Besucherin wurden von den Tätern bedrängt, erlitten jedoch keine Verletzungen. Die drei schwarz gekleideten und vermummten Männer flüchteten kurz darauf in Richtung Wallgraben. Zwei von ihnen waren etwa 1,80 m groß, der dritte etwa einen Kopf kleiner, alle waren schlank und im Alter von ca. 16-20 Jahren. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges im Bereich Nordstraße oder Wallgraben beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) - 6090 bei der Polizei Lippe zu melden.

