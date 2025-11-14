PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brüntorf. Einbruch in Haus.

Lippe (ots)

Zwischen dem 31.10. und dem 13.11.2025 brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kreuzbrede ein. Sie beschädigten dabei ein Fenster. Ob Beute gemacht wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 13.11.2025 – 11:12

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Drei Vermummte dringen in Wohnung ein.

    Lippe (ots) - Am Dienstagabend (11.11.2025, 19:50 Uhr) versuchten drei unbekannte Männer in eine Wohnung an der Nordstraße einzudringen. Die 61-jährige Bewohnerin und eine 53-jährige Besucherin wurden von den Tätern bedrängt, erlitten jedoch keine Verletzungen. Die drei schwarz gekleideten und vermummten Männer flüchteten kurz darauf in Richtung Wallgraben. ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:49

    POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen - drei Menschen leicht verletzt.

    Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (12.11.2025) gegen 07:30 Uhr kam es auf der Herforder Straße zwischen der Bielefelder Straße und dem Isringhausen-Ring zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Fahrer aus Leopoldshöhe fuhr in Fahrtrichtung Lemgo mit seinem Mercedes-Benz auf den Peugeot 207 einer 33-jährigen Bielefelderin auf. Durch die ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:47

    POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch Im Lindenort.

    Lippe (ots) - Am Mittwochvormittag (12.11.2025) wurde ein Einbruch in eine Wohnung an der Straße Im Lindenort festgestellt. Unbekannte öffneten in der Nacht von Dienstag (11.11.2025) auf Mittwoch (12.11.2025), zwischen 23 und 1 Uhr, ein Fenster und stiegen in die Wohnung ein. Entwendet wurden ein blauer Aschenbecher und ein roter Toaster. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die ...

    mehr
