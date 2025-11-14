POL-LIP: Lemgo-Brüntorf. Einbruch in Haus.

Lippe (ots) - Am Mittwochvormittag (12.11.2025) wurde ein Einbruch in eine Wohnung an der Straße Im Lindenort festgestellt. Unbekannte öffneten in der Nacht von Dienstag (11.11.2025) auf Mittwoch (12.11.2025), zwischen 23 und 1 Uhr, ein Fenster und stiegen in die Wohnung ein. Entwendet wurden ein blauer Aschenbecher und ein roter Toaster. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die ...

mehr