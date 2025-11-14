POL-LIP: Lemgo-Brüntorf. Einbruch in Haus.
Lippe (ots)
Zwischen dem 31.10. und dem 13.11.2025 brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kreuzbrede ein. Sie beschädigten dabei ein Fenster. Ob Beute gemacht wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell