Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Pfefferspray-Angriff auf Autofahrer.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (12.11.2025, 19:20 Uhr) griffen zwei unbekannte Männer einen 43-jährigen Lemgoer an, der in seinem Auto auf der Steinstraße in Schötmar saß.

Während einer der Täter den Mann in unbekannter Sprache ansprach, sprühte der andere ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der Geschädigte konnte die Fahrzeugtür schließen, woraufhin die beiden Tatverdächtigen mehrfach gegen die Seitenscheibe schlugen und anschließend zu Fuß über die Steinstraße in Richtung Lagesche Straße flüchteten. Der Mann wurde vor Ort medizinisch behandelt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, 17-18 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, schlanke Statur, kein Bart, dunkle Jacke und dunkle Hose. Person 2: männlich, etwa 20 Jahre alt, 1,80-1,85 m groß, schlanke Statur, dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Hose.

Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

