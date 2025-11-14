Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf/Lage/Velbert. Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Donnerstagabend (13.11.2025) wird ein 13-jähriger Junge aus Augustdorf vermisst. Es wurde zuletzt gegen 18:30 Uhr in Augustdorf gesehen. Der Vermisste ist dort freiwillig in einen grauen Ford gestiegen. Vermutlich handelt es sich bei dem Ford um ein Fahrzeug eines Familienangehörigen oder Bekannten des Vermissten. Der 13-Jährige hält sich normalerweise überwiegend im Bereich Lage auf, hat jedoch auch Bezüge nach Velbert (NRW). Von einer Eigengefährdung wird aufgrund des kindlichen Alters ausgegangen.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche des Jungen. Ein Bild und seine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/186312

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jungen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle unter 110.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell