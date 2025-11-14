PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf/Lage/Velbert. Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Donnerstagabend (13.11.2025) wird ein 13-jähriger Junge aus Augustdorf vermisst. Es wurde zuletzt gegen 18:30 Uhr in Augustdorf gesehen. Der Vermisste ist dort freiwillig in einen grauen Ford gestiegen. Vermutlich handelt es sich bei dem Ford um ein Fahrzeug eines Familienangehörigen oder Bekannten des Vermissten. Der 13-Jährige hält sich normalerweise überwiegend im Bereich Lage auf, hat jedoch auch Bezüge nach Velbert (NRW). Von einer Eigengefährdung wird aufgrund des kindlichen Alters ausgegangen.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche des Jungen. Ein Bild und seine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/186312

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jungen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle unter 110.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:05

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Jugendliche brechen in Gebäude der Lebenshilfe ein.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (12.11.2025, 18:50 Uhr) drangen zwei unbekannte Jugendliche in das Gebäude der Lebenshilfe Herford an der Bunsenstraße ein. Nachdem sie von Mitarbeitenden angesprochen wurden, flüchteten beide zu Fuß über eine Wiese in Richtung eines angrenzenden Feldes. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die beiden Täter werden ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:04

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Pfefferspray-Angriff auf Autofahrer.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (12.11.2025, 19:20 Uhr) griffen zwei unbekannte Männer einen 43-jährigen Lemgoer an, der in seinem Auto auf der Steinstraße in Schötmar saß. Während einer der Täter den Mann in unbekannter Sprache ansprach, sprühte der andere ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der Geschädigte konnte die Fahrzeugtür schließen, woraufhin die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren