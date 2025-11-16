Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Pkw-Führerin nach Auffahrunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitag (14.11.2025) gegen 16:40 Uhr befuhr eine 48jährige Bad Salzuflerin mit ihrem Mercedes die Herforder Straße in Richtung Herford. In Höhe eines Supermarktes musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 49jähriger, ebenfalls aus Bad Salzuflen, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem LKW der Marke Dodge auf den Mercedes auf. Die 48jährige Mercedes- Fahrerin wurde leicht verletzt, so dass ein Rettungswagen hinzugerufen werden musste.

