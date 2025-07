Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen nach Bürgerbegehren

Rülzheim / Germersheim (ots)

Durch Beamte der Polizei Germersheim wurden am Abend von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr, Kontrollstellen mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsmessungen in Rülzheim und Germersheim eingerichtet. In der Kuhardter-Straße in Rülzheim konnten keinerlei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. In der Sondernheimer-Straße in Germersheim wurden 12 Verstöße festgestellt. Spitzenreiter war bei erlaubten 70 km/h ein Motorradfahrer, der mit 133 km/h unterwegs war. In der Königstraße in Germersheim wurden letztlich sieben Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Bei erlaubten 20 km/h war die gemessene Höchstgeschwindigkeit 37 km/h.

