Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeug beschädigt, Fahrrad geklaut und Getränk entwendet

Rülzheim (ots)

Ein etwas kurioser Sachverhalt ereignete sich am Sonntagmittag gegen 17:00 Uhr, als ein 24 Jahre alter Mann aus dem Raum Speyer zunächst im Bereich der Bismarckstraße in Rülzheim den Außenspiegel eines geparkten PKW mutwillig beschädigte. Auf den Sachverhalt vom Fahrzeugbesitzer angesprochen entwendete er ein nicht verschlossenes Fahrrad, welches im Hof des Nachbargebäudes stand und flüchtete in Richtung Kuhardt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahme konnte der junge Mann an einer Tankstelle in Kuhardt angetroffen werden. Er war leicht alkoholisiert. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann kurz zuvor noch ein Kaltgetränk in der Tankstelle gestohlen hat. Die Beweggründe des Täters sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

