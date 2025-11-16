Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zusammenstoß mit Personenschaden im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Eine 56jährige Seat- Fahrerin aus Bad Schwartau war mit ihrem Pkw am Samstagmorgen (15.11.2025) um 07:45 Uhr auf der B 239 aus Lage kommend in Richtung Herford unterwegs. An der Kreuzung "Am Zubringer/ Dorfstraße" missachtete sie nach Zeugenaussagen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Dies führte zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes Vito eines 26jährigen aus Lügde, welcher bei Grünlicht von der Dorfstraße kommend nach links auf die B 239 in Fahrtrichtung Lage einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Mercedes leicht verletzt, so dass ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Die beteiligten Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

