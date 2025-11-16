PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn- Bad Meinberg. Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand.

Lippe (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am späten Samstagabend (15.11.2025) gegen 23:10 Uhr ein 53jähriger aus Lemgo angehalten, der mit seinem Seat auf der Nordstraße in Schmedissen unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Als er zur Blutprobe zur Wache verbracht werden sollte, leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen: Die spätere Blutprobe konnte er hierdurch ebenso wenig verhindern wie den Verlust seines Führerscheins sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

