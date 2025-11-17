Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raub auf Tankstelle.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (16.11.2025) überfielen zwei bislang Unbekannte die Oil-Tankstelle in der Bielefelder Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 21.50 Uhr zwei maskierte Männer die Tankstelle. Einer bedrohte einen Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Pistole und befahl ihm, sich auf den Boden zu legen. Die beiden Männer stahlen eine bislang unbekannte Menge Zigaretten und etwas Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Sportplatz.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden: 1. Person: männlich, dicke Statur, bekleidet mit grauer Jacke, schwarzer Jogginghose, Sneaker, Rucksack, Maske 2. Person: männlich, kräftige Statur, schwarz gekleidet, schwarzer Sporttasche, Maske

Zeugen, die Hinweise zu dem Tankstellenraub und den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell