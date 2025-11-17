Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Dormagen / Neuss / Grevenbroich / Jüchen (ots)

Dormagen:

In eine Wohnung an der Wiedstraße in Dormagen kam es zu einem versuchten Einbruch. In der Zeit von Freitag (14.11.), etwa 19 Uhr, bis Samstag (15.11.), 00:45 Uhr, versuchten Unbekannte über eine Balkontür in die Wohnung zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte. Von Freitag, circa 15:30 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Hauses am Veilchenweg in Dormagen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Neuss:

Am Freitag (14.11.) kam es von circa 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Neukirchener Straße in Neuss. Die mutmaßlichen Einbrecher gelangten nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen. An der Tacitusstraße in Neuss kam es am Samstag, zwischen 17:30 Uhr und 23 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Tatverdächtigen über ein Fenster in das Haus und durchsuchten dieses. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

An einem Einfamilienhaus an der Straße "In der Huppertslaach" schlugen Tatverdächtige in der Zeit von Freitag, gegen 16:30 Uhr, bis Samstag, etwa 01:45 Uhr, eine Fensterscheibe ein. Es wurden diverse Räume durchsucht und Schmuck entwendet.

An der Dürerstraße in Neuss kam es von Samstag, etwa 6:30 Uhr, bis Sonntag, circa 01:50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tatverdächtigen beschädigten ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen. Die Tatverdächtigen verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu einer Wohnung an der Preußenstraße in Neuss. Nach ersten Erkenntnissen geschah dies am Samstag, zwischen 17:05 Uhr und 21:40 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Von Donnerstag (13.11.), ungefähr 16:30 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, kam es zu einem Einbruch an der Straße "Am Strickmorgen" in Neuss. Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich über das Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu der Wohnung und durchwühlten die Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In der Zeit von Samstag, circa 23 Uhr, bis Sonntag, 10:45 Uhr, versuchten Unbekannte an der Straße "Im Jagdfeld" in Neuss eine Balkontür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte. An der Straße "Am Steinacker" in Neuss kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Unbekannten hebelten am Sonntag, zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr, eine Terrassentür auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Grevenbroich:

Am Freitag kam es zwischen 6.30 Uhr und 20:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße "An der Sud" in Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher über die Balkontür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Am Samstag kam es zwischen 15 Uhr und 22:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Schubertstraße in Grevenbroich. Die Tatverdächtigen durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Wie die Unbekannten in das Haus gelangten, ist Teil der Ermittlungen.

Jüchen:

Von Samstag, ungefähr 16:50 Uhr, bis Sonntag (16.11.), 11:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Haus an der Stadionstraße in Jüchen. Die Unbekannten verschafftem sich über eine Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Handtaschen sowie Uhren.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Außerdem mahnt die Polizei zur Vorsicht: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten. Wer das Haus verlässt, ohne Türen und Fenster zu verschließen, macht es ungebetenen Eindringlingen leicht. Eine kostenfreie Beratung durch Experten der Polizei kann ebenfalls unter 02131 3000 terminiert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell