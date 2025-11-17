Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Laubenaufbrecher: Untersuchungshaft

Neuss (ots)

Als die Eigentümerin einer Gartenparzelle einer Kleingartenanlage am Gnadentaler Weg am Samstag (15.11.) gegen 22:00 Uhr ihren Garten verließ, bemerkte sie am Nachbargarten drei vermummte Personen.

Offenbar gehörten diese nicht zu dem Garten und planten eine kriminelle Handlung. Die Zeugin rief daraufhin die Polizei. Bei deren Eintreffen flüchtete einer der Personen über einen Nachbargarten und versteckte sich unter einer Hecke. Er konnte wenig später mit weiteren Polizeikräften festgenommen werden. Auch im Inneren der aufgebrochenen Laube wurden die Polizisten fündig. Hier hatten zwei weitere Personen versucht sich zu verstecken. Dabei gab sich einer schlafend und der zweite glaubte unter einem Haufen von Sitzpolstern nicht entdeckt zu werden. Aber nicht mit den aufmerksamen Beamten. Diese nahmen die beiden Personen ebenfalls fest.

Die drei Rumänen im Alter von 27, 44 und 58 Jahren wurden zu einer Polizeiwache gebracht, wo kriminalpolizeiliche Maßnahmen warteten. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Älteren bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren und sogar im Laufe des Jahres aus einer Haft entlassen wurden.

Beide, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden im Laufe des Sonntags (16.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.

Die Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 22 dauern an.

Machen auch Sie verdächtige Beobachtungen oder beobachten gar eine Straftat? Dann melden Sie sich bei der Polizei diese ist 24/7 für sie unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rehin-kreis.neuss@polizei.nrw.de erreichbar. In akuten Notfällen wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell