Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Hannah G. aus Neuss - 13 Jahre altes Mädchen wird vermisst

Neuss (ots)

Seit Freitagmorgen (14.11.), gegen 07:00 Uhr, wird die 13 Jahre alte Hannah G. aus Neuss vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung, um zur Schule zu gehen und kehrte zur vereinbarten Zeit nicht zurück. Das Mädchen könnte sich im Raum Neuss oder Mönchengladbach aufhalten.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Hannah G. ist 13 Jahre alt und circa 154 Zentimeter groß. Sie hat blaue Augen, braune Haare und eine schlanke Statur. Bekleidet war sie zuletzt mit einer grauen Jogginghose und Turnschuhen der Marke Nike.

Ein Foto von ihr kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/186365 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise auf die Gesuchte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 in Neuss oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

