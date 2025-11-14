Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (13.11.), gegen 21:30 Uhr, wurde ein 66 Jahre alter Mann aus Grevenbroich bei einem Unfall auf der Bergheimer Straße schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg von Laach in Richtung Gustorf unterwegs, als er nach eigenen Angaben auf feuchtem Laub die Kontrolle über seinen Drahtesel verlor und stürzte.

Bei der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von nahezu zwei Promille. Dem Grevenbroicher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Dritte waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell