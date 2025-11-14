PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (13.11.), gegen 21:30 Uhr, wurde ein 66 Jahre alter Mann aus Grevenbroich bei einem Unfall auf der Bergheimer Straße schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg von Laach in Richtung Gustorf unterwegs, als er nach eigenen Angaben auf feuchtem Laub die Kontrolle über seinen Drahtesel verlor und stürzte.

Bei der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von nahezu zwei Promille. Dem Grevenbroicher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Dritte waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:17

    POL-NE: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

    Grevenbroich (ots) - Ein 26 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Bei dem Unfall am Freitag (14.11.), gegen 00:45 Uhr, auf der Landstraße 116 in Richtung Gustorf erlitt der Grevenbroicher schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zur ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:15

    POL-NE: Motorradfahrer und Mitfahrerin werden bei Unfall schwer verletzt

    Grevenbroich (ots) - Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind am Donnerstagabend (13.11.), gegen 21:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 142 schwer verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen war der Motorradfahrer in Fahrtrichtung Kloster Langwaden unterwegs, als er etwa 100 Meter vor der Kreuzung Jägerhof das Vorderrad anhob und nur auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren