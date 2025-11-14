PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Online-Vortrag zur technischen Beratung am Mittwoch, den 19. November 2025

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Häusern haben am Mittwoch (19.11.), ab 18:00 Uhr, die Möglichkeit sich von unserem Fachberater Herrn Ippers schnell und unkompliziert zum Thema "Einbruchsschutz" informieren zu lassen.

Interessenten melden sich bitte vorab per E-Mail an: KI1KriminalpraeventionOpferschutz.neuss@polizei.nrw.de

Nach der Anmeldung bekommen Sie die Zugangsdaten für den Online-Vortrag zugesendet.

Unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer." rät die Polizei Rhein-Kreis Neuss:

   - Lassen Sie sich von unseren Fachberatern kostenlos zum 
     Einbruchschutz beraten
   - Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam
   - Wählen Sie im Verdachtsfall 110

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

