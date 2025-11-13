PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Handydiebstahl endet in Untersuchungshaft

Neuss (ots)

Weil ein 23-jähriger Sudsudaner offenbar aus seiner Haftzeit nicht gelernt hat, sitzt er nun erneut in Haft.

Was ist passiert?

In der Nacht zu Donnerstag (13.11.) hielt sich ein 43-jähriger Mann gegen 03:30 Uhr aus Leverkusen mit einigen Personen im Bereich der Stadthalle auf. Ihnen gesellten sich ebenfalls der später angetroffen und Festgenommene hinzu. Dieser rempelte dabei sein Opfer an und nahm ihm das Mobiltelefon aus der Jackentasche. Darauf angesprochen und mit dem Anruf bei der Polizei konfrontiert, entfernte sich der Tatverdächtige.

Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung eine Person antreffen, auf den die Beschreibung des mutmaßlichen Diebes passte. Ebenso konnte das entwendete Telefon bei dem Mann aufgefunden werden.

Er wurde festgenommen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass er einige Tage zuvor aus der Haft entlassen wurde und in der Zwischenzeit bereits wieder polizeilich auffällig geworden war. Er wurde im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 21 dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

