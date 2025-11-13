PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Neuss (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (12.11.), gegen 16:00 Uhr, am Haus einer 68 Jahre alte Frau an der Gnadentaler Allee geläutet und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Da der Mann angab, den Wasserzähler ablesen zu müssen, ließ die Neusserin den Fremden in ihre Küche.

Nachdem die Wohnungsinhaberin beiläufig erwähnte, dass ihr Sohn jeden Moment eintreffen müsste, verließ der Unbekannte das Haus fluchtartig. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen.

Personenbeschreibung:

männlich, zierliche Statur, helle Haut, orangefarbener Bart

Stunden später, gegen 19:45 Uhr, sah die Frau einen dunkel gekleideten Mann in ihrem Garten. Der Unbekannte leuchtete mit einer Taschenlampe in ihren Wintergarten und entfernte sich, als er die Wohnungsinhaberin bemerkte. Eine detaillierte Personenbeschreibung oder eine Fluchtrichtung sind nicht bekannt.

Die Ermittler prüfen, ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps Ihrer Polizei:

   - Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung!
   - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben
     Sie keine Türsperre, sprechen Sie durch die geschlossene Tür!
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt
     wurden!
   - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, beispielsweise 
     einem Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei 
     den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach!
   - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren 
     Sie einen späteren Termin!
   - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, 
     wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

