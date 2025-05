Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall in der Brunnenstraße: 20-Jähriger in Lebensgefahr

Dortmund (ots)

Am gestrigen Nachmittag (1. Mai) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Brunnenstraße in Dortmund. Ein 20-jähriger Dortmunder erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 16:40 befuhr ein 46-jähriger Dortmunder mit seinem Auto die Brunnenstraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein E-Scooter-Fahrer über eine rote Fußgängerampel in Höhe des dortigen Fast-Food-Restaurants. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto.

Der 20-jährige E-Scooter-Fahrer aus Dortmund wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Es besteht aktuell noch Lebensgefahr.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW. Für die Dauer des Einsatzes war die Brunnenstraße zwischen der Bornstraße und Mallinckrodtstraße in beide Fahrtrichtungen bis 21:15 Uhr gesperrt.

