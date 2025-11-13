PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Korschenbroich

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Korschenbroich
  • Bild-Infos
  • Download

Neuss / Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (12.11.) kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Bergheimer Straße in Neuss. Diverse Zimmer wurden durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Wie die mutmaßlichen Einbrecher in die Wohnung gelangten, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls am Mittwoch kam es an der Straße Ludgerusring in Neuss zu einem Einbruch in eine Wohnung. In der Zeit von 6:50 Uhr bis 18:25 Uhr hebelten Unbekannte eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Tatverdächtigen Kleidung sowie Technik.

An der Gustav-Heinemann-Straße in Korschenbroich kam es am Mittwoch zu einem versuchten Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen versuchten Unbekannte zwischen circa 17 Uhr und 18:45 Uhr eine Terrassentür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Außerdem mahnt die Polizei zur Vorsicht: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten. Wer das Haus verlässt, ohne Türen und Fenster zu verschließen, macht es ungebetenen Eindringlingen leicht. Eine kostenfreie Beratung durch Experten der Polizei kann ebenfalls unter 02131 3000 terminiert werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 12:36

    POL-NE: Unfall in Strümp: Ampel fällt aus

    Meerbusch (ots) - Am Dienstag, 11. November, ist es an der Kreuzung Xantener Straße und Schloßstraße in Meerbusch-Strümp zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 41-Jährige gegen 12.45 Uhr auf der Xanthener Straße in Fahrtrichtung Lank unterwegs und beabsichtigt, nach links in die Schloßstraße einzubiegen. Dabei befuhr sie einen Fahrstreifen, der lediglich für das ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:29

    POL-NE: Autodiebe stehlen Oldtimer

    Kaarst (ots) - In der Zeit von Montagabend (10.11.), 22:00 Uhr, bis Dienstagmorgen (11.11.), 07:30 Uhr, haben Unbekannte einen braunen Porsche 911 SC Targa gestohlen. Den Oldtimer mit Erstzulassung im Jahr 1978 hatte sein Besitzer am Fahrbahnrand der Blücherstraße in Büttgen abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen GV-CM 911 geben können, werden gebeten, sich beim ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:28

    POL-NE: Unbekannte stehlen Wohnmobil

    Dormagen (ots) - In einem Wendehammer an der Langenfelder Straße in Dormagen-Mitte haben Diebe ein weißes Wohnmobil der Marke Pössl gestohlen. An dem Reisemobil vom Typ KW 30 waren die Kennzeichen NE-NL 1013 angebracht. Das Fahrzeug hat 19 Zoll große Felgen, einen Frontschutzbügel, eine LED-Zusatzbeleuchtung, eine Markise, ein Aufstelldach, einen Fahrradanhänger am Heck und mehrere große Aufkleber von Eintracht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren