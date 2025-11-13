Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Korschenbroich

Neuss / Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (12.11.) kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Bergheimer Straße in Neuss. Diverse Zimmer wurden durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Wie die mutmaßlichen Einbrecher in die Wohnung gelangten, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls am Mittwoch kam es an der Straße Ludgerusring in Neuss zu einem Einbruch in eine Wohnung. In der Zeit von 6:50 Uhr bis 18:25 Uhr hebelten Unbekannte eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Tatverdächtigen Kleidung sowie Technik.

An der Gustav-Heinemann-Straße in Korschenbroich kam es am Mittwoch zu einem versuchten Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen versuchten Unbekannte zwischen circa 17 Uhr und 18:45 Uhr eine Terrassentür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Außerdem mahnt die Polizei zur Vorsicht: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten. Wer das Haus verlässt, ohne Türen und Fenster zu verschließen, macht es ungebetenen Eindringlingen leicht. Eine kostenfreie Beratung durch Experten der Polizei kann ebenfalls unter 02131 3000 terminiert werden.

