Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Wohnmobil

Dormagen (ots)

In einem Wendehammer an der Langenfelder Straße in Dormagen-Mitte haben Diebe ein weißes Wohnmobil der Marke Pössl gestohlen. An dem Reisemobil vom Typ KW 30 waren die Kennzeichen NE-NL 1013 angebracht.

Das Fahrzeug hat 19 Zoll große Felgen, einen Frontschutzbügel, eine LED-Zusatzbeleuchtung, eine Markise, ein Aufstelldach, einen Fahrradanhänger am Heck und mehrere große Aufkleber von Eintracht Frankfurt.

Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Montagabend (10.11.), 21:00 Uhr, bis Dienstagmorgen (11.11.), 06:30 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell