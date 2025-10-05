Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch ins Sportlerheim
Borxleben (ots)
Derzeit unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum vom 01.10.2025, 10:30 Uhr bis zum 05.10.2025, 07:40 Uhr gewaltsam in das örtliche Sportlerheim ein. Aus den Räumlichkeiten wurden diverse Getränke entwendet. Am angegriffenen Gebäude entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.
Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der 0361-574365100 zu wenden.
