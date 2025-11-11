PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Nach Scheunenbrand in Rommerskirchen und Fahrzeugbrand in Dormagen: Polizei ermittelt zur Ursache

Rommerskirchen / Dormagen (ots)

Am Montag, 10. November, ist ein Feuer in einer Scheune auf einem Hof an der Straße Alte Dorfstraße in Rommerskirchen-Sinsteden ausgebrochen. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse wurden die Anwohner des Vierkanthofs gegen 16:25 Uhr durch einen Knall aufgeschreckt, es kam zu starker Rauchentwicklung, bevor die Scheune in Flammen stand. Polizei und Feuerwehr wurde gerufen und der Brand konnte gelöscht werden, bevor er sich weiter ausbreitete. Die Scheune brannte jedoch vollständig ab. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ebenso geriet am Montag, gegen 23 Uhr, ein Fahrzeug an einer Scheune im Dormagener Stadtteil Straberg in Brand. Dabei wurden weitere Fahrzeuge sowie die Scheune beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Das zuständige Kriminalkommissariat hat auch hier die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen technischen Defekt an einem Fahrzeug.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

