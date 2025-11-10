PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwendet Bargeld aus Wohnung

Neuss (ots)

Am Freitag (07.11.) klingelte es, gegen 16:30 Uhr, an der Wohnungstür einer Seniorin. Eine unbekannte Frau gab an, dass sie die Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten kontrollieren müsse. Die Tatverdächtige hielt sich einige Zeit in der Wohnung an der Gotenstraße auf. Im Anschluss bemerkte die Neusserin, dass ihr Bargeld entwendet wurde.

Die Unbekannte sei circa 30 bis 40 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Sie habe schwarze schulterlange Haare und eine Dauerwelle. Sie trug ein silbernes Piercing an der Unterlippe.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Polizei informiert: Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Häufig geben sich die Betrüger als Mitarbeiter namhafter Firmen oder als Behördenmitarbeiter aus. Mit scheinbar schlüssigen Erklärungen versuchen sie ihr Gegenüber zu schnellem Handeln zu zwingen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:35

    POL-NE: Alkohol am Steuer - Führerschein sichergestellt

    Neuss (ots) - Ein 23 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist erst mal seinen Führerschein los. Er war am Samstag (08.11.), gegen 17:30 Uhr, an der Kreuzung Europadamm / Hammfelddamm beim Abbiegen mit seinem Motorroller gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Nachdem ein Test einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergeben hatte, stellten die Beamten den Führerschein des ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:33

    POL-NE: Jugendlicher wird bei Unfall schwer verletzt

    Dormagen (ots) - Ein Jugendlicher ist am Sonntag (09.11.), gegen kurz nach 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Rübenweg" schwer verletzt worden. Der 14 Jahre alte Junge aus Dormagen war mit seinem Pedelec vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren und mit dem Auto eines 39 Jahre alten Mannes aus Dormagen kollidiert. Der Jugendliche wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:31

    POL-NE: Fahndung erfolgreich - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Neuss (ots) - Am Samstag (08.11.), gegen kurz nach 18:30 Uhr, konnten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung einen 23 Jahre alten Mann aus dem Südsudan vorläufig festnehmen. Ihm wird vorgeworfen an der Friedrichstraße von der Theke eines Stehimbisses Geld gestohlen zu haben. Den einstelligen Betrag hatte eine Kundin hingelegt, um ihre Bestellung zu bezahlen. Noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren