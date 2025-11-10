Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwendet Bargeld aus Wohnung

Neuss (ots)

Am Freitag (07.11.) klingelte es, gegen 16:30 Uhr, an der Wohnungstür einer Seniorin. Eine unbekannte Frau gab an, dass sie die Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten kontrollieren müsse. Die Tatverdächtige hielt sich einige Zeit in der Wohnung an der Gotenstraße auf. Im Anschluss bemerkte die Neusserin, dass ihr Bargeld entwendet wurde.

Die Unbekannte sei circa 30 bis 40 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Sie habe schwarze schulterlange Haare und eine Dauerwelle. Sie trug ein silbernes Piercing an der Unterlippe.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Polizei informiert: Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Häufig geben sich die Betrüger als Mitarbeiter namhafter Firmen oder als Behördenmitarbeiter aus. Mit scheinbar schlüssigen Erklärungen versuchen sie ihr Gegenüber zu schnellem Handeln zu zwingen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell