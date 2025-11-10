Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkohol am Steuer - Führerschein sichergestellt

Neuss (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist erst mal seinen Führerschein los. Er war am Samstag (08.11.), gegen 17:30 Uhr, an der Kreuzung Europadamm / Hammfelddamm beim Abbiegen mit seinem Motorroller gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest.

Nachdem ein Test einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergeben hatte, stellten die Beamten den Führerschein des Grevenbroichers sicher. Er darf bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Zudem musste er die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach Angaben des Mannes sei er gestürzt, weil beim Abbiegen neben ihm der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos gehupt habe. Er habe sich erschrocken und sei infolgedessen mit dem Bordstein kollidiert.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

