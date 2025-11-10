Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Alkohol am Steuer - Führerschein sichergestellt
Neuss (ots)
Ein 23 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist erst mal seinen Führerschein los. Er war am Samstag (08.11.), gegen 17:30 Uhr, an der Kreuzung Europadamm / Hammfelddamm beim Abbiegen mit seinem Motorroller gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest.
Nachdem ein Test einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergeben hatte, stellten die Beamten den Führerschein des Grevenbroichers sicher. Er darf bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Zudem musste er die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.
Nach Angaben des Mannes sei er gestürzt, weil beim Abbiegen neben ihm der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos gehupt habe. Er habe sich erschrocken und sei infolgedessen mit dem Bordstein kollidiert.
Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell