PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkohol am Steuer - Führerschein sichergestellt

Neuss (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist erst mal seinen Führerschein los. Er war am Samstag (08.11.), gegen 17:30 Uhr, an der Kreuzung Europadamm / Hammfelddamm beim Abbiegen mit seinem Motorroller gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest.

Nachdem ein Test einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergeben hatte, stellten die Beamten den Führerschein des Grevenbroichers sicher. Er darf bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Zudem musste er die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach Angaben des Mannes sei er gestürzt, weil beim Abbiegen neben ihm der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos gehupt habe. Er habe sich erschrocken und sei infolgedessen mit dem Bordstein kollidiert.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:33

    POL-NE: Jugendlicher wird bei Unfall schwer verletzt

    Dormagen (ots) - Ein Jugendlicher ist am Sonntag (09.11.), gegen kurz nach 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Rübenweg" schwer verletzt worden. Der 14 Jahre alte Junge aus Dormagen war mit seinem Pedelec vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren und mit dem Auto eines 39 Jahre alten Mannes aus Dormagen kollidiert. Der Jugendliche wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:31

    POL-NE: Fahndung erfolgreich - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Neuss (ots) - Am Samstag (08.11.), gegen kurz nach 18:30 Uhr, konnten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung einen 23 Jahre alten Mann aus dem Südsudan vorläufig festnehmen. Ihm wird vorgeworfen an der Friedrichstraße von der Theke eines Stehimbisses Geld gestohlen zu haben. Den einstelligen Betrag hatte eine Kundin hingelegt, um ihre Bestellung zu bezahlen. Noch ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:30

    POL-NE: Polizeibeamte nehmen mutmaßliche Autoaufbrecher fest

    Neuss (ots) - Vier Serben im Alter von 20 bis 43 Jahren haben Polizeibeamte am Sonntag (09.11.), gegen 23:30 Uhr, an der Röntgenstraße im Stadionviertel vorläufig festgenommen. Die Männer sollen zuvor versucht haben, in den Transporter eines Handwerkers einzubrechen. Dabei waren sie von einem Zeugen beobachtet worden. Bei der anschließenden Flucht mit ihrem Wagen beschädigte der Fahrer mehrere parkende Fahrzeuge und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren