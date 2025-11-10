PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Jugendlicher wird bei Unfall schwer verletzt

Dormagen (ots)

Ein Jugendlicher ist am Sonntag (09.11.), gegen kurz nach 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Rübenweg" schwer verletzt worden. Der 14 Jahre alte Junge aus Dormagen war mit seinem Pedelec vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren und mit dem Auto eines 39 Jahre alten Mannes aus Dormagen kollidiert.

Der Jugendliche wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte er den Autofahrer übersehen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

