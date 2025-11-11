Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin wird bei Unfall schwer verletzt - Ermittler suchen flüchtigen Autofahrer

Neuss (ots)

Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines schwarzen VW Golf mit Neusser Kennzeichen. Er soll sich am Montagabend (10.11.), gegen 20:00 Uhr, nach einem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Nach Angaben einer 19 Jahre alten Frau aus Neuss sei sie mit ihrem E-Scooter auf der Friedrich-von-der-Schulenburg-Straße in Weckhoven unterwegs gewesen. An einer Einmündung habe der Autofahrer die Vorfahrtsregel "rechts vor links" missachtet und es sei zur Kollision gekommen.

Die Frau gab weiter an, dass sie zunächst auf die Motorhaube aufgeladen wurde und nach dem Stillstand des Fahrzeugs auf die Straße stürzte. Sie sei dabei verletzt worden. Ohne anzuhalten habe sich der Autofahrer in Richtung Grevenbroicher Straße entfernt.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 65 bis 75 Jahre alt, grau / braune Haare, grauer Vollbart, Brille

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

