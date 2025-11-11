PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin wird bei Unfall schwer verletzt - Ermittler suchen flüchtigen Autofahrer

Neuss (ots)

Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines schwarzen VW Golf mit Neusser Kennzeichen. Er soll sich am Montagabend (10.11.), gegen 20:00 Uhr, nach einem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Nach Angaben einer 19 Jahre alten Frau aus Neuss sei sie mit ihrem E-Scooter auf der Friedrich-von-der-Schulenburg-Straße in Weckhoven unterwegs gewesen. An einer Einmündung habe der Autofahrer die Vorfahrtsregel "rechts vor links" missachtet und es sei zur Kollision gekommen.

Die Frau gab weiter an, dass sie zunächst auf die Motorhaube aufgeladen wurde und nach dem Stillstand des Fahrzeugs auf die Straße stürzte. Sie sei dabei verletzt worden. Ohne anzuhalten habe sich der Autofahrer in Richtung Grevenbroicher Straße entfernt.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 65 bis 75 Jahre alt, grau / braune Haare, grauer Vollbart, Brille

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

  10.11.2025

    POL-NE: Unbekannte entwendet Bargeld aus Wohnung

    Neuss (ots) - Am Freitag (07.11.) klingelte es, gegen 16:30 Uhr, an der Wohnungstür einer Seniorin. Eine unbekannte Frau gab an, dass sie die Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten kontrollieren müsse. Die Tatverdächtige hielt sich einige Zeit in der Wohnung an der Gotenstraße auf. Im Anschluss bemerkte die Neusserin, dass ihr Bargeld entwendet wurde. Die Unbekannte sei circa 30 bis 40 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. ...

  10.11.2025

    POL-NE: Alkohol am Steuer - Führerschein sichergestellt

    Neuss (ots) - Ein 23 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist erst mal seinen Führerschein los. Er war am Samstag (08.11.), gegen 17:30 Uhr, an der Kreuzung Europadamm / Hammfelddamm beim Abbiegen mit seinem Motorroller gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Nachdem ein Test einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergeben hatte, stellten die Beamten den Führerschein des ...

