POL-NE: Nächtlicher Fahrzeugdiebstahl in Wevelinghoven und Vorst Grevenbroich

Kaarst / Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 11. November, wurde ein in einer Einfahrt an der Burgstraße in Grevenbroich-Wevelinghoven geparktes Quad gestohlen. Die Tat dürfte sich nach aktuellen Erkenntnissen zwischen 19.30 Uhr und 8.15 Uhr ereignet haben. Das Fahrzeug - Grevenbroicher Kennzeichen, anthrazit-graue Farbe, Modell Can-Am, war mit einer Plane bedeckt, ein zugehöriger Schlüssel wurde offenbar nicht gestohlen.

In derselben Nacht wurde zwischen 17 Uhr und 6 Uhr ein weiteres Fahrzeug gestohlen: Ein Pkw, der an der Straße Rottes in Kaarst-Vorst abgestellt war. Bei diesem Auto handelt es sich um einen perlmutt-weißen Kia Ceed mit Neusser Kennzeichen.

Auf der Suche nach den möglichen Dieben hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Zudem mahnt die Polizei in diesem Zusammenhang zur Vorsicht: Gerade bei sogenannten Keyless-Go-Systemen, die ein Fahrzeug über Funk entsperren können, ist es Verbrechern relativ leicht möglich, das Signal abzufangen, zu kopieren und sich so Zutritt zum Fahrzeug zu verschaffen. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass Fremde sich nicht längere Zeit im Nahbereich des Schlüssels aufhalten. Dieser kann unterwegs etwa mit einer Verpackung aus Aluminium abgeschirmt werden. Zu Hause sollte der Schlüssel nicht unmittelbar an der Wohnungstür aufbewahrt werden.

