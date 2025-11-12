Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kostenfreie Einbruchsschutzberatung - Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor

Meerbusch / Kaarst (ots)

Am Dienstag (11.11.) kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Anton-Holtz-Straße in Meerbusch. Unbekannte schlugen die Terrassentür ein, durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck.

Von Montag (10.11.), etwa 17:20 Uhr, bis Dienstag, 6:55 Uhr, verschafften sich mutmaßliche Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung an der Oststraße in Meerbusch. Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Am Pillauer Weg in Kaarst konnte eine Bewohnerin am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, ein Geräusch an ihrer Haustür vernehmen. Als sie nachsah, konnte sie zwei Personen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein Unbekannter die Tür aufzuhebeln, ein zweiter Mann stand etwas Abseits. Beide Männer sollen dunkle Haare haben sowie dunkle Kleidung getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Außerdem mahnt die Polizei zur Vorsicht: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten. Wer das Haus verlässt, ohne Türen und Fenster zu verschließen, macht es ungebetenen Eindringlingen leicht. Eine kostenfreie Beratung durch Experten der Polizei kann ebenfalls unter 02131 3000 terminiert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell