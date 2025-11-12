PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen Oldtimer

Kaarst (ots)

In der Zeit von Montagabend (10.11.), 22:00 Uhr, bis Dienstagmorgen (11.11.), 07:30 Uhr, haben Unbekannte einen braunen Porsche 911 SC Targa gestohlen. Den Oldtimer mit Erstzulassung im Jahr 1978 hatte sein Besitzer am Fahrbahnrand der Blücherstraße in Büttgen abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen GV-CM 911 geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:28

    POL-NE: Unbekannte stehlen Wohnmobil

    Dormagen (ots) - In einem Wendehammer an der Langenfelder Straße in Dormagen-Mitte haben Diebe ein weißes Wohnmobil der Marke Pössl gestohlen. An dem Reisemobil vom Typ KW 30 waren die Kennzeichen NE-NL 1013 angebracht. Das Fahrzeug hat 19 Zoll große Felgen, einen Frontschutzbügel, eine LED-Zusatzbeleuchtung, eine Markise, ein Aufstelldach, einen Fahrradanhänger am Heck und mehrere große Aufkleber von Eintracht ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:58

    POL-NE: Nächtlicher Fahrzeugdiebstahl in Wevelinghoven und Vorst Grevenbroich

    Kaarst / Grevenbroich (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 11. November, wurde ein in einer Einfahrt an der Burgstraße in Grevenbroich-Wevelinghoven geparktes Quad gestohlen. Die Tat dürfte sich nach aktuellen Erkenntnissen zwischen 19.30 Uhr und 8.15 Uhr ereignet haben. Das Fahrzeug - Grevenbroicher Kennzeichen, anthrazit-graue Farbe, Modell Can-Am, war mit einer Plane ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren