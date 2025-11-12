Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen Oldtimer

Kaarst (ots)

In der Zeit von Montagabend (10.11.), 22:00 Uhr, bis Dienstagmorgen (11.11.), 07:30 Uhr, haben Unbekannte einen braunen Porsche 911 SC Targa gestohlen. Den Oldtimer mit Erstzulassung im Jahr 1978 hatte sein Besitzer am Fahrbahnrand der Blücherstraße in Büttgen abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen GV-CM 911 geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell