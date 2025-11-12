Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall in Strümp: Ampel fällt aus

Meerbusch (ots)

Am Dienstag, 11. November, ist es an der Kreuzung Xantener Straße und Schloßstraße in Meerbusch-Strümp zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 41-Jährige gegen 12.45 Uhr auf der Xanthener Straße in Fahrtrichtung Lank unterwegs und beabsichtigt, nach links in die Schloßstraße einzubiegen. Dabei befuhr sie einen Fahrstreifen, der lediglich für das Geradeausfahren zugelassen ist. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse zeigte zu diesem Zeitpunkt die Ampel für den Geradeausverkehr in Richtung Lank Grün, die Ampel für abbiegende Fahrzeuge war jedoch rot. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 20-jährigen Neussers, der die Xantener Straße in Richtung Strümp befuhr.

Die 41-Jährige wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt, sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Sein Fahrzeug wurde beim Aufprall gegen eine Ampel gedrückt, welche ebenfalls beschädigt wurde und ausfiel.

Bis zur Reparatur am Nachmittag mussten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort den Verkehr regeln, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt zur genauen Unfallursache.

Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

