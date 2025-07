POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar (eiv), Bundesstraße 241 (neu), Volpriehausen - Uslar, 18.07.2025, 07.15 Uhr. Ein 86-jähriger Einwohner eines Uslarer Ortsteiles befährt mit seinem Pkw die neue Bundestraße 241, aus Richtung Volpriehausen kommend, in Richtung Uslar. In Höhe der Ortschaft Gierswalde überquert plötzlich ein Stück Rehwild die Fahrbahn und wird vom Fahrzeug erfasst. Das Tier verendet an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entsteht ein geschätzter Sachschaden von 3.000.- ...

