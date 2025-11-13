PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall auf Krankenhaus-Parkplatz

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 12. November, ist es auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Neusser Preußenstraße zu einem Unfall gekommen.

Eine 74-jährige Taxifahrerin war kurz vor 9 Uhr auf dem Parkplatz gefahren und übersah offenbar einen weiteren Pkw, der sich durch einen kleinen Weg von rechts näherte. Die Taxifahrerin erschreckte sich möglicherweise, woraufhin ihr offenbar ein Fahrfehler unterlief. Sie beschleunigte, touchierte zunächst den anderen Wagen, bevor sie mehrere Verkehrsschilder, eine Laterne und ein drittes, geparktes Fahrzeug rammte und auf einer Grünfläche zum Stehen kam.

Die 74-Jährige sowie ihre 61-Jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, das Taxi sowie das geparkte Auto, welches in ein Gebüsch geschoben worden war, mussten abgeschleppt werden.

Des Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, weiterführende Informationen unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

