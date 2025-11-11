Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Misstrauisch geblieben und richtig gehandelt

Polizei warnt und gibt Tipps

Alsbach (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Montagnachmittag (10.11.), gegen 14.30 Uhr, einen 84-jährigen Senior um sein Hab und Gut zu bringen und wendeten hierfür die Masche des Schockanrufs an.

Die Betrüger riefen den Senior aus Alsbach-Hähnlein an und forderten eine Kaution für dessen Tochter, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nur durch das Geld in Höhe von mehreren zehntausend Euro aus der Haft entlassen werden könne. Der 84-Jährige blieb misstrauisch und begab sich zur nächstgelegenen Polizeiwache, wo der Schwindel schnell aufflog. Durch die richtige Handlung des Seniors machten die Gauner keine Beute.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell