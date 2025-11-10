Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Doppelhaushälfte im Visier Krimineller

Wer hat etwas gesehen?

Münster (ots)

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Heinrich-Heine-Straße, übernimmt nun die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge sollen bislang unbekannte Einbrecher am Samstag (8.11.), zwischen 9 und 22 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in das Haus gelangt sein. Im Innern angekommen durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten eine Geldbörse samt Bargeld. Mit der Börse flüchteten sie sodann in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell